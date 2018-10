Cuneo, Scazzola: "Sinora non abbiamo raccolto quanto meritato"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola ha presentato in conferenza stampa la sfida di questo pomeriggio contro la Lucchese: "La Lucchese è una squadra difficile da affrontare, senza dubbio esperta. Ma non dobbiamo più di tanto pensare ai nostri avversari bensì a giocare la nostra partita - evidenzia campioni.cn -. Sinora non abbiamo raccolto quanto meritato ma se non siamo riusciti a fare i punti vuole anche dire che ci sono delle nostre responsabilità. Siamo pronti per questa partita e giocheremo per vincere".