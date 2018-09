Cuneo, Scazzola sul ko con la Juve U23: "Penalizzati dal risultato"

© foto di Giuseppe Scialla

In casa Cuneo, dopo la batosta esterna contro la Juventus U23, ha parlato il tecnico Cristiano Scazzola. Queste le sue parole in sala stampa, così come raccolto da campioni.cn: "Siamo stati penalizzati dal risultato oltremisura. Questa è una squadra che ha bisogno di crescere e di correggere alcuni aspetti come l'inesperienza. Siamo stati positivi fino al secondo gol della Juventus. Certamente con l'espulsione di Caso non c'è stata più partita. Ho visto cose positive specie nella prima parte della ripresa, dove i ragazzi hanno impresso una accelerazione decisamente diversa rispetto al primo tempo. Meritavamo il pari, che purtroppo non è arrivato, solo per quel pizzico di esperienza che ancora ci manca, di più non potevamo fare. Credo nei ragazzi, credo nella società che sta facendo il massimo per agevolarmi il compito. Ci rifaremo, non ho dubbi. Ci vorrà tempo".