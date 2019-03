Fonte: TuttoC.com

Incontro nella serata di ieri in Comune a Cuneo dove si è dibattuto sull'attuale situazione del club. L'assessore allo sport Cristina Clerico, come riportato da campioni.cn, ha affermato: “Ho sentito stamane Sivieri, direttore generale, per aggiornamenti. La squadra gioca, potenzialmente, da serie B ma nonostante tutto va verso la terzultima posizione e i playout a causa delle penalizzazioni: secondo Sivieri la società sta lavorando per risolvere le criticità rilevate, e ha tutta l’intenzione di continuare quest’avventura. Stante il fatto, come amministrazione continuiamo ad auspicare un confronto serio con la società, che non è possibile che manchi per una squadra professionistica di questo livello.”