Cuneo, si pensa alla messa in mora della società

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Non solo il Pro Piacenza, nel girone A anche il Cuneo non ha rispettato la scadenza del 16 ottobre per il pagamento delle mensilità di luglio e agosto. Per questo si prospetta un -4 in classifica nei confronti dei piemontesi. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i giocatori biancorossi hanno già informato della situazione l'AIC e qualora le loro spettanze non dovessero essere onorate nei prossimi giorni sono pronti a ricorrere alla messa in mora della società.