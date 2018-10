Cuneo, Spinazzola: "Vogliamo i tre punti non i complimenti degli altri"

© foto di Giuseppe Scialla

Alla vigilia della sfida contro l'Olbia, il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola ha parlato in conferenza stampa: “ Dei complimenti non ce ne facciamo niente, fanno bene ma non ci aiuteranno a vincere. Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari di domani, ma il nostro obiettivo è quello di agguantare i primi tre punti della stagione. Sarebbe ancor più bello se questo dovesse succedere davanti ai nostri tifosi, che non perdono occasione per dimostrarci il loro sostegno. Dobbiamo, però, essere più cinici e cattivi sotto la porta, è qui che ci sono sfuggite le occasioni maggiori, e solo per un soffio. Voglio vedere il miglior Cuneo possibile, senza dar conto alla classifica. I conti li facciamo alla fine”.