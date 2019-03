© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, il centrocampista del Cuneo Cazim Suljic ha parlato commentato così la prestazione dei suoi:“Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, siamo stati bravi nei contrasti e ad arrivare per primi sul pallone. Noi non pensiamo alla situazione societaria, lavoriamo bene in allenamento e pensiamo soltanto al campo, lo facciamo per noi e per la gente che viene allo stadio. Non avendo niente da perdere, giochiamo ancora meglio di prima, siamo più forti e questo si è visto contro due squadre molto forti come l'Entella e l'Arezzo. - conclude Suljic come riporta Tuttoc.com - Con Bobb mi trovo molto bene anche fuori dal campo, in campo giochiamo allo stesso modo e quindi ci ritroviamo”.