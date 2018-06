Cuneo, vicino l'acquisto da una cordata indiana

Fonte: www.tuttoc.com

Dopo lunghi mesi continuano ad andare avanti le trattative per la cessione del Cuneo da parte del patron Marco Rosso a una cordata di investitori indiani rappresentata da Roberto Lamanna, ex dirigente dell'Alessandria. Come riporta Tuttosport, l'affare potrebbe chiudersi entro la fine della prossima settimana, con i biancorossi che potrebbero passare in mano a una multinazionale asiatica che gestisce energia rinnovabile in tutto il mondo, con i dubbi, come spesso accade, della piazza.