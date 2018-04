Cuneo-Viterbese, botta e risposta fra Camilli e il club piemontese

© foto di Federico Gaetano

La sconfitta in casa del Cuneo non è andata giù al vulcanico patron della Virerbese Piero Camilli che al Corriere dello Sport ha usato parole pesanti nei confronti dei suoi, ma anche dei piemontesi spiegando che “contro il Cuneo avrebbe vinto anche una squadra di Serie D”. Parole che non sono piaciute al club biancorosso che attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ha replicato al numero uno laziale. “L'A.C. Cuneo 1905 apprende con stupore il contenuto dell'intervista rilasciata agli organi di stampa dal presidente della Viterbese Castrense Piero Camilli. - si legge nella nota - Confidando in un'errata interpretazione delle parole, da parte dell'autore della stessa, la società tiene a precisare che non è propria abitudine, nè interesse, giudicare le altrui faccende”.