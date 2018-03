Cuneo, Zamparo: "Avrei barattato i due gol con dei punti"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

L'attaccante del Cuneo Luca Zamparo, autore di due reti nella gara di ieri contro il Pro Piacenza persa dai piemontesi per 2-3, ha parlato ai microfoni di www.studioassist.eu della sua prestazione e della corsa salvezza: “Perdere è stato un vero peccato perché fare risultato ci avrebbe permesso di dare continuità dopo la vittoria di Livorno. La colpa della sconfitta è nostra perché sappiamo di poter fare meglio e dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. Con il lavoro credo che troveremo continuità perché non siamo inferiori rispetto a squadre che ci stanno davanti e sono certo che i nostri sacrifici saranno ripagati. Dovremo lavorare tanto, lottare fino alla fine, limare alcuni difetti, ma ci siamo. - continua Zamparo - L’esperienza in Serie D mi ha aiutato molto a crescere. In Serie C cambiano i ritmi e la qualità dei giocatori, ma le situazioni sono simili. Questa categoria mi piace, voglio rimanerci e possibilmente migliorare ancora. I due gol di ieri li avrei barattati con dei punti, ma a livello personale sono contento perché per un attaccante andare a segno è importante”.