© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Dopo la vergognosa stagione dello scorso anno, credevamo in un campionato di riscossa sia per la squadra sia per la piazza rossoverde. Per questo motivo non abbiamo voluto lasciarvi mai soli, continuando a sostenervi, anche quando i risultati non arrivavano, sventolando fieri i nostri amati colori in ogni partita, macinando chilometri e facendo sacrifici, ricevendo in cambio prestazioni e risultati umilianti”. Inizia così il duro comunicato della Curva Nord Terni dopo le ultime vicende societarie e la contestazione nei confronti di dirigenza e calciatori. “La partita di domenica scorsa ha rappresentato senza dubbio una delle pagine più avvilenti della storia della Ternana. Siamo esasperati dalle chiacchiere di un manipolo di mercenari senza dignità, che ogni domenica offendono e disonorano la maglia. - continua il comunicato – Per questi motivi abbiamo deciso che da domenica 24 marzo lasceremo vuoti i gradoni del Liberati, onorando il nostro vivere ultras solo in trasferta. (…) Invitiamo tutto il popolo rossoverde a unirsi alla nostra protesta disertando il Liberati fino alla fine del campionato”.