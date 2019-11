L’allenatore del Lecco Gaetano D’Agostino non ha preso bene la sconfitta contro il Renate nell’ultima di campionato prendendosela sopratutto con il calendario: “Purtroppo la mia paura era quella della tenuta fisica, perché siamo tornati da Salò alle due di notte e nella ripresa siamo visibilmente calati. Del resto noi abbiamo giocato alle 15 della domenica, mentre la Feralpisalò giocherà lunedì sera. - ha spiegato D’Agostino come riporta Leccochannelnews - E questo non è molto corretto. Il Lecco merita rispetto; non cerco alibi, ma pretendiamo rispetto".