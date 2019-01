© foto di Andrea Rosito

Victor Da Silva saluta la Fermana. La società marchigiana ha comunicato che l’attaccante, classe 1995, di origine brasiliana, è stato ceduto all’Alma Juventus Fano. Arrivato alla Fermana dal Chievo, lo scorso anno ha totalizzato 26 presenze in Campionato, e tre reti, nonchè una presenza in Coppa Italia di serie C. Dodici le presenze nella presente stagione, di cui due in Coppa Italia di serie C.

Ore 16.50 - Arriva un aggiornamento in merito all'operazione. Per il completamento della trattativa mancherebbero ancora alcuni moduli da vidimare. Da Silva al Fano non pare essere assolutamente a rischio, ma per l'ufficialità definitiva occorrerà attendere ancora qualche ora.