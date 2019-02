© foto di Fotolive/Feralpisalò

Duecento gol in carriera sono un traguardo importante, e non facilmente raggiungibile, per un attaccante. Un traguardo che Andrea Caracciolo ha tagliato sabato scorso grazie a una doppietta contro il Teramo che ha regalato alla sua Feralpisalò la vittoria. Due gol come per chiudere un cerchio visto che proprio con una doppietta nel 2002 (contro il Piacenza in Serie A) ha dato il via al cammino del centravanti milanese i cui successi maggiori sono legati al Brescia di cui è il miglior marcatore della storia con ben 179 reti all’attivo. Un record a cui se ne aggiunge un altro come quello di miglior marcatore con una singola maglia nel campionato di Serie B con 132 reti che ne fanno anche il terzo miglior goleador della serie cadetta di tutti i tempi dietro Daniele Cacia (134 reti) e Stefan Schwoch (135 reti).