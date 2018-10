Dal barcone alla maglia della Virtus Verona. Sibi ora sogna in grande

© foto di Flavio Mazzoleni

Otto mesi fra il deserto del Sahara e il mar Mediterraneo per scappare dal suo Gambia e approdare nel Vecchio Continente. Otto mesi di duro cammino, privazioni e poi la traversata su uno dei tanti barconi di fortuna che partono dalle coste libiche alla volta di Lampedusa e dell'Italia. Poi l'assegnazione a uno dei vari Centri d'Accoglienza, quello di Costagrande a Verona, l'assegnazione a Vita Virtus, l'onlus gestita dalla Virtus Verona e infine l'esordio in Serie C e la maglia da titolare nel club neopromosso l'anno passato. Questa la storia di Sheikh Sibi, classe '98, portiere della Virtus Verona raccontata da La Gazzetta dello Sport. “Arrivato in Sicilia, mi assegnarono a Verona al Centro di Accoglienza di Costagrande, dove rimasi per una ventina di giorni. Mi segnalarono a Luigi Fresco e fu così che mi trasferii qui alla Vita Virtus, la Onlus gestita dalla Virtus Verona che fa da accoglienza ai migranti. - continua Sibi alla rosea - Sono giovane, ho solo vent’anni, e posso farcela costruirmi una carriera. Sogno un futuro in serie A, in Premier o nella Liga. Vorrei un giorno vestire la maglia della nazionale del mio paese. Lavoro duro per realizzare i miei sogni. Non ho paura, la paura non esiste. Fresco? Gli devo tutto. Per me è come un padre“.