Dal carcere al provino col Como. H'Maidat prova a ripartire dopo un anno

Dopo un periodo difficile con 10 mesi trascorsi in carcere per la presunta partecipazione a cinque rapine in Belgio (per le quali era stato condannato a 4 anni) prima di essere scagionato e liberato, Ismail H'Maidat , centrocampista classe ‘95, prova a rimettere ordine nella propria vita e ripartire dal calcio che lo aveva visto protagonista con le maglie di Vicenza e Brescia. Il marocchino, ex anche della Roma, è infatti da qualche giorno in prova con il Como che valuterà se tesserarlo o meno in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo un anno da incubo H’maidat spera così di poter ripartire. Lo riferisce La Provincia di Como in edicola.