Dal gol allo Stadium al bianconero? La Juve U23 pensa a Blanchard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal gol contro la Juventus alla maglia della Juventus. Leonardo Blanchard, che peraltro dei bianconeri è anche tifoso, è rimasto nell'immaginario collettivo per la rete siglata nel pareggio per 1-1 di Juve-Frosinone nel 2015. Poi, qualche scelta non fortunata tra Carpi, Brescia e l'ultima avventura ad Alessandria. Oggi, il difensore centrale classe '88 è svincolato, ma è troppo presto per appendere gli scarpini al chiodo. Specie se un sogno, per quanto in piccolo, potrebbe realizzarsi: secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus U23 starebbe pensando proprio a lui per rinforzare la difesa. È Serie C, basteranno i colori bianconeri a convincerlo ad accettare la terza serie.