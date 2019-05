Dal Salento alla Brianza, Armellino: "Qui lavoriamo con chi ha vinto tutto"

Una promozione tira l’altra. Marco Armellino dopo aver conquistato la Serie B lo scorso anno con il Lecce e aver contribuito nei primi sei mesi al fantastico cammino dei salentini verso la Serie A, punta a ripetersi a Monza attraverso le forche caudine dei play off. Lui, assieme a Lepore e Chiricò (tutti arrivati a gennaio), rappresentano una piccola colonia salentina in Brianza: “In effetti abbiamo dato il nostro contributo nella prima parte della stagione, ma la maggior parte dei meriti è di chi è rimasto a Lecce fino alla fine. - spiega Armellino alla Gazzetta dello Sport - Ora però penso al Monza e al progetto ambizioso del presidente Berlusconi, abbiamo la fortuna di lavorare con chi nel calcio ha vinto tutto. Dobbiamo fare tesoro dei loro consigli per andare il più avanti possibile”.