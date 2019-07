Dalla Giana alla A: parte da Gorgonzola la favola di Augello

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Fresco acquisto della Sampdoria, Tommaso Augello: come ha reso noto il club blucerchiato, il terzino ha effettuato ieri le visite mediche con la società ligure, dove è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia. Proprio in bianconero ha militato nelle ultime due stagioni.

Alla Giana i primi passi nel professionismo - Calcisticamente, il classe '94 nasce nel Pontisola, dove inizia ad assaporare, nell'annata 2011-2012, il calcio non giovanile, divenendo un punto fermo del club lombardo in Serie D. La svolta nell'annata 2014-2015, quando la Giana Erminio, militante in Serie C, decide di puntare su di lui: 106 presenze in terza serie, poi l'approdo allo Spezia, dove di presenze ne ha inanellate 44. Il resto è storia recentissima.

Una prima per la Giana - Per la prima volta nella storia, la Giana può vantare un calciatore che, dopo aver vestito il biancazzurro, è approdato in Serie A, anche se non direttamente. Prima era successo solo il contrario, che elementi come magari Salvatore Bruno o Alex Pinardi dalla A - passando poi per altre categoria, approdassero a Gorgonzola.