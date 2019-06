Dalla guerra in Guinea all'esordio in B col Padova: Karamoko si racconta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per Cherif Karamoko contro il Livorno nell’ultima gara di campionato ha fatto l’esordio in Serie B. Il coronamento di un sogno a due anni di distanza dall’arrivo in Italia al termine di un viaggio dalla Guinea con un tragico attraversamento su uno di quei barconi carichi di speranza in cui, a causa del naufragio dello stesso, ha perso il fratello salvandosi solo per un miracolo. Ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoscudato Karamoko ha raccontato la propria storia, simile a quelle di tanti altri che partono dall’Africa alla ricerca di una vita migliore: “Sono nato nel 2000 in Guinea Conakry, durante una battaglia fra etnie un gruppo assaltò la mia casa e mio padre esce per difenderci, ma viene ucciso. Anche mio fratello maggiore Mory partecipò allo scontro, ma poi qualche giorno dopo decise di fuggire scappando in Libia. Nel 2015 anche mia madre si ammalò e io mi trasferii da mia sorella dove però non mi trovavo bene e così raggiungo mio fratello in Libia”.

L’incubo libico e la traversata tragica - “Una volta lì mi mettono in prigione e chiedono a mio fratello 1300 euro per liberarmi e farmi partire per l’Europa, resto due mesi dentro nell’attesa che Mory guadagni i soldi, e una volta liberato impiego qualche settimana per rimettermi in forze. - continua Karamoko parlando poi della partenza nel 2017 -Il nostro barcone avrebbe potuto ospitare al massimo 60 persone, ma eravamo 143. Ci dissero che in una scatola, in caso di problemi, c’erano i giubbotti di salvataggio, ma ce n’erano pochissimi dentro e quando iniziò a entrare acqua nella nave ci fu una calca assurda. Mio fratello riuscì a darmene uno e mi disse che dovevo salvarmi perché sognavo di fare il calciatore. Poi ricordo solo che mi svegliai in Calabria, in ospedale, e mi dissero che era morto”.

Il calcio come uncora salvezza - “Fin da piccolo ho sempre avuto la grande passione del calcio, ma ho sempre giocato solo in strada, nei campetti di terra, assieme agli amici. In Italia restai quattro mesi in Calabria, studiando e imparando l’italiano, ma senza smettere si allenarmi perché volevo essere in forma. Durante un torneo fra profughi mi nominarono miglior calciatore e una collaboratrice del centro si mise in contatto con vari club e alla fine arrivai al Padova con cui otteni un periodo di prova, era il maggio del 2018 e devo ringraziare mister Centurioni che dopo un solo giorno mi disse che potevo tornare. Per otto mesi non ho potuto giocare, mi sono solo allenato. Ho esordito in Primavera contro il Parma a febbraio, un’emozione enorme. Quando Centurioni arriva in prima squadra mi porta ad allenarmi con i grandi, mi sembrava incredibile, tutti mi hanno aiutato e mi hanno trasmesso tranquillità. L’esordio? Ho giocato solo un minuto, ma non lo scorderò mai. Il Padova mi ha accolto in maniera meravigliosa, la città è splendida e non ho mai avuto problemi. Mi sento padovano”.