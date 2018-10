Daniele Cacia, l'uomo che segnò a due Juventus diverse

© foto di Gianni Schicchi

L'apertura alle seconde squadre che la FIGC ha sancito in questa stagione porterà tutta una serie di novità alle quali il sistema calcistico italiano dovrà abituarsi. Fra queste c'è anche quella prettamente statistica. Per fare un esempio legato all'ultimo weekend del campionato di Serie C, Daniele Cacia, attaccante del Novara, è andato a segno contro la Juventus Under23. Un gol decisivo per l'1-1 finale che arriva a quasi dieci anni di distanza da un'altra rete del centravanti di Catanzaro, quella messa a referto il 7 dicembre 2008 contro... un'altra Juventus. Era un Lecce-Juve di Serie A e al Via del Mare la formazione salentina allora allenata da Mario Beretta pareggiò l'iniziale vantaggio di Sebastian Giovinco proprio con un gol di Cacia. Una marcatura che, però, non contò ai fini del risultato visto il nuovo vantaggio bianconero arrivato al 90' con Amauri. Dieci anni più tardi quel gol torna di moda, portando Cacia direttamente nella storia del calcio italiano. Il primo giocatore a segnare a due Juventus diverse.