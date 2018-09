Danza: "Futuro? Nulla di concreto, mercato condizionato da slittamenti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dejan Danza è attualmente svincolato dopo la buona stagione divisa tra Pordenone e Fano. Il centrocampista ha parlato attraverso il portale Zonacalcio.net: "Mi sto allenando dal 10 di luglio ininterrottamente. Futuro? Ci sono tanti interessamenti ma nulla ancora di concreto. Il mercato in qualche modo è stato condizionato da tutti questi slittamenti. E’ davvero inconcepibile quanto stia accadendo nel nostro calcio. Regole Under e Over? I classe ’95 sono maggiormente penalizzati da tali regole, per il resto mi farebbe piacere continuare il mio percorso calcistico in C. Corsa salvezza nel girone A? Gozzano, Cuneo e Pro Patria hanno allestito delle squadre importanti per la salvezza".