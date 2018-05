De Giorgio: "Pensiamo solo ai play out. Vicenza merita uno come Rosso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante del Vicenza Pietro De Giorgio ha parlato a Trivenetogoal.i in vista della sfida play out contro il Santarcangelo e delle voci sul futuro societario del club: “Sappiamo benissimo di aver la possibilità di rimediare al disastro completo della stagione, alla fine l’obiettivo è salvarsi anche se ci auguravamo di farlo senza play out. Possibile rinvio? Non penso che ormai si possa fare, la nostra testa è alla gara di sabato e non ci poniamo altri problemi. - continua De Giorgio parlando anche di Renzo Rosso - Noi ci auguriamo che il Vicenza vada nelle mani di una persona con progetti validi perché questa città merita un personaggio così, noi però dobbiamo raggiungere la salvezza e poi sperare nel meglio per una ripartenza importante.”