De Laurentiis: "Voglio riportare il Bari ai fasti degli anni '90. Questa piazza mi ha adottato"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis intervistato da Sky Sport ha parlato degli obiettivi del club in questa stagione: “Le ambizioni sono molto importanti, riportare il club ai fasti degli anni ‘90, se poi si potrà fare ancora meglio ci proveremo, ma per ora fermiamoci al primo obiettivo. L’anno scorso c’era grande tensione nell’affrontare un campionato diverso da quello di D da cui arrivavamo, quest’anno invece siamo ancora più concentrati per non sbagliare nulla in un girone di ferro con tantissime rivali di livello come Palermo e Catania per fare un esempio. Bari? Questa città mi ha adottato, è una città fantastica e noi sentiamo tantissimo la responsabilità di regalare una gioia a oltre un milione di tifosi. - continua De Laurentiis - Finale play off? Appena finita la partita è stato come prendere un cazzotto nello stomaco, non c’è andata bene e per un po' di settimane sono stato annebbiato senza sapere cosa fare. La piazza però ha avuto una risposta incredibile, ci è stata vicino e ci ha fatto sentire il suo affetto e questo mi ha dato la forza di ripartire azzerando tutto e ripartendo da zero”.