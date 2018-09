© foto di Federico De Luca

Luigi De Mossi, sindaco di Siena, attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook ha annunciato di aver sporto denuncia contro Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, dopo il mancato ripescaggio della Robur Siena in Serie B: "Il mancato legittimo ripescaggio della ROBUR SIENA danneggia una intera comunità civica, gli appassionati e la società che tanti sforzi ha fatto per portare la squadra nella serie cadetta. Ciò che più indigna sono le modalità assolutamente al di fuori di ogni logica e regola che hanno portato a questo incredibile epilogo. Nell'esprimere la più piena solidarietà verso la società, la squadra, i tifosi e la città tutta e per tutelare i diritti lesi di una intera comunità, il Comune Di Siena ha sporto denuncia nei confronti di Roberto Fabbricini, Commissario straordinario #Figc, per aver dato il via libera alla disputa del prossimo campionato di Serie B a 19 squadre - estromettendo di fatto la #Robur - senza averne per legge i poteri".