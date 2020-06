De Simone attende novità da Trapani e punta la Fermana: "Non credo ci siano problemi"

In attesa di capire come andrà a finire il contenzioso giudiziario con la sua ex società, il Trapani (clicca qui per il botta e risposta), Maurizio De Simone sarebbe in trattativa per l’acquisto della Fermana. A rivelarlo è lui stesso attraverso delle dichiarazioni a Il Resto del Carlino: “Il virus ha interrotto i discorsi, ma credo non ci siano problemi”. Operazione, questa, che stando sempre al quotidiano sarebbe in fase avanzata, con tanto di preliminare già inviato al patron Vecchiolla prima della pandemia di Covid-19.

De Simone poi torna a parlare del caso Trapani: “A Trapani abbiamo fatto i salti mortali tra grandissime difficoltà: nessuno però potrà toglierci il risultato di aver riportato il Trapani in serie B. Entro il mese attendo due sentenze che auspico favorevoli”.