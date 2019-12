Defiscalizzazione in C: note Robur, Arezzo, Alessandria, Pianese, Imolese

Non si placa, come è ovvio che sia, la polemica circa il mancato provvedimento di defiscalizzazione per la Serie C, con il presidente Ghirelli che a gran voce sta chiedendo l'intervento del governo. A fianco del numero uno della Lega Pro, le società della categoria, che hanno espresso la loro solidarietà mediante comunicati ufficiali:

ROBUR SIENA - "La società Robur Siena S.p.A., nella persona della presidente Anna Durio e del direttore generale Antonio de Rensis, esprime la massima preoccupazione per il procrastinarsi del provvedimento di defiscalizzazione, ormai indispensabile per la Lega Pro. In tal senso manifesta la totale adesione a quanto in questi giorni espresso dal presidente Ghirelli e dichiara di essere d’accordo con l’adozione di eventuali provvedimenti che il nostro presidente deciderà di adottare".

AREZZO - "La Società Sportiva Arezzo, nella persona del Presidente Giorgio La Cava, intende esprimere il suo massimo sostegno al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nella delicata ma fondamentale battaglia per la defiscalizzazione a favore dei club della Serie C, ed il suo più totale supporto ad azioni che verranno intraprese nell’interesse dei club e del movimento calcistico tutto".

ALESSANDRIA - "Oggi le partite di Serie C sono iniziate con 15 minuti di ritardo per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulle istanze che devono favorire e determinare la defiscalizzazione dei club della Lega Pro. Il presidente dell’Alessandria Calcio Luca Di Masi fa proprie le posizioni del Presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli e garantisce il suo impegno a sostenere tutte le iniziative che verranno adottate, a partire dal blocco del campionato, per giungere in maniera tempestiva alla defiscalizzazione, scelta strategica e fondamentale per l’attività dei club di Serie C".

PIANESE - "La U.S. Pianese nel nome del Presidente Maurizio Sani, con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli apparse sui media negli ultimi giorni, inerenti la defiscalizzazione club Lega Pro, condivide pienamente ed esprime il proprio sostegno. Abbiamo bisogno di atti concreti da parte del Governo per rendere sostenibile il nostro campionato e per consentire ai presidenti di continuare a fornire sul territorio un costante presidio ed a formare i giovani talenti. Qualora non arrivassero risposte soddisfacenti dovremo valutare concretamente ogni tipo di reazione fino anche al blocco dei campionati".

IMOLESE - "La nostra società intende manifestare il pieno appoggio al presidente Ghirelli in ogni azione che deciderà di intraprendere affinché il governo prenda atto dell’importanza che i Club di Lega Pro rivestono su tutto il territorio italiano.

Aiutare i nostri Club con sgravi fiscali e crediti di imposta adeguati non significa “aiutare il calcio” ma nel caso della Lega Pro significa aiutare delle vere e proprie aziende che hanno un ruolo sociale molto importante e che costantemente investono sulla formazione dei giovani e sulle infrastrutture.

Faremo nei prossimi giorni una dettagliata relazione dell’impatto sociale che il nostro lavoro ha sul territorio per far capire che, in mancanza di aiuti da parte del governo le prime attività che saremo costretti a tagliare saranno proprio quelle che non producono reddito, come gli investimenti sociali in favore delle famiglie del settore giovanile, i progetti quarta categoria relativi ai ragazzi diversamente abili, le iniziative di beneficenza e tutte le attività svolte gratuitamente nelle scuole.

Siamo pronti a scioperare e siamo altresì pronti, in mancanza di tali aiuti da parte del Governo, a non iscrivere la squadra al prossimo campionato".