Della Latta saluta Piacenza: "Bella esperienza. Abbiamo riportato entusiasmo in una città delusa"

Fra i calciatori che in questi giorni hanno salutato il Piacenza risolvendo il proprio contratto c’è anche Simone Della Latta. Il centrocampista dopo l’addio ai biancorossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a MagazinePragma.com: "A Piacenza mi sono trovato benissimo, sennò non sarei rimasto tre anni, è stata una bella esperienza, per un pelo non siamo andati in Serie B. Abbiamo riportato entusiasmo in una città che negli ultimi anni era un pò delusa”.

Il giocatore ex Empoli è poi tornato sullo screzio avuto a fine 2019 con l’ex compagno Daniele Cacia: “Non l’ho più risentito, io con lui mi ero sempre trovato bene, però non mi sono trovato d’accordo con le dichiarazioni che fece nell’intervista. Mi sembrava doveroso rispondergli, perché quando uno se ne va non credo sia giusto toccare un gruppo di lavoro”.

Infine un pensiero sul futuro e sull’ipotesi Serie B: “Io ci spero, dopo aver fatto 250 presenze in Serie C vorrei provare a misurarmi n quella categoria. Ci sono stati contatti con alcuni club, ma al momento è impossibile parlarne”.