Della Latta sul Modena: "Contatti con il ds Matteassi. Serie B? Vedremo, mi piacerebbe"

Intervistato da Tuttoc.com il centrocampista Simone Della Latta, ex Piacenza, ha parlato anche del proprio futuro con il Modena molto interessato a metterlo sotto contratto: “Mi sono sentito con il direttore Matteassi ma sono dell'idea che sia ancora presto per fare una scelta sul futuro, considerando che il campionato ripartirà a settembre. Vediamo un attimo, non ho fretta. Spero di fare una scelta importante per il futuro della mia carriera. - continua Della Latta – Serie B? Sì qualche interessamento c'è stato, ma il campionato di Serie B deve ancora finire, dal punto di vista del mercato è tutto fermo. Le squadre non si muoveranno prima della fine di luglio, vedremo se ci sarà la possibilità di salire di categoria, ne sarei ben contento".