Denis da record: è il miglior goleador straniero della Reggina in campionato. Superato Kallon

Con la doppietta segnata nell’ultimo turno German Denis entra nella storia della Reggina superando Mohamed Kallon. L’argentino cone le sue 12 reti in 20 partite di campionato è infatti il miglior attaccante straniero nella storia del club calabrese, almeno per quanto riguarda il campionato. Un record che resisteva dalla stagione 1999/2000, la prima della Reggina in Serie A, quando Kallon andò a segno 11 volte in 30 presenze. A questi si aggiungono però altre tre reti segnate dal giocatore della Sierra Leone in Coppa Italia che portano a 14 le realizzazioni complessive. Un traguardo che è alla portata del Tanque che da quando è rientrato in Italia viaggia a una media stratosferica di un gol ogni 81 minuti.