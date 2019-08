Denis saluta l’U: “Non è un addio. Ho deciso di tornare in Italia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti German Denis, classe ‘81, ha confermato il suo addio all’Universitario e lo sbarco alla Reggina in Italia: “Nella mia testa non è un addio, ero felice all’Universitario e di combattere per il campionato, ma ho ricevuto la chiamata della Reggina e ho deciso di tornare in Italia. - spiega l’argentino ai media sudamericani – Mi sono stati offerti due anni di contratto e ho preso una decisione personale assieme alla mia famiglia che si trasferirà con me. Ma voglio ribadire che sarò sempre grato a questo club”.