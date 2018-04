Desjardins sul Vicenza: "Siamo ancora pronti a rilevare il club"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

"Se entriamo nella società oggi siamo convinti di poter aiutare la squadra con le competenze che abbiamo, di portare qualcosa in più per finire il campionato. La speranza è poter salvare il Vicenza". Così Brice Desjardins, rappresentante della cordata francese intenzionata a rilevare il club biancorosso, sulle colonne del Corriere del Veneto. "Perché non abbiamo presentato offerta ad asta? Non avevamo tutti i requisiti richiesti dal bando. Problemi tecnici, come le tre annualità fiscali, io sono in Italia solo da due. Anche per questo abbiamo bisogno di un sostegno dell’impresa locale. Spero che eventuali soci italiani ci appoggino. Vogliamo essere accompagnati, su tanti livelli, culturale e territoriale. Non vogliamo affatto che il Vicenza perda la sua identità e anche per questo abbiamo bisogno di una base italiana. Abbiamo provato quattro volte a comprare il Vicenza: siamo ancora qui, ci proviamo ancora".