Dg Arezzo: "L'anno prossimo ci sarà la riforma: arrivare tra le prime vale la promozione"

vedi letture

"Io all’Ancona? Stiamo parlando del niente. A me fanno piacere gli attestati di stima. Ma ora non ho intenzione di cogliere altre opportunità", così dalle colonne del Resto Del Carlino, il Dg dell'Arezzo Ermanno Pieroni.

Che, come ha poi precisato arezzonotizie.it, ha proseguito parlando del club amaranto: "Questa pandemia ha causato contraccolpi pesanti su più fronti. Non si può pensare che La Cava sostenga da solo il fardello di una squadra in una Serie C così. I tifosi hanno aspettative ma possono anche capire certi aspetti. Dobbiamo trovare soluzioni. Potremo fare una squadra di giovani, abbiamo 25 giocatori di proprietà. Fare una squadra importante non è difficile. Il prossimo anno arrivare tra le prime sei potrebbe essere decisivo. Sarà l'anno della riforma e la B passerà a 40 squadre divise in due gironi, arrivare tra le prime sei potrebbe valere la promozione. E' la mia speranza, quella per cui lavoro, cercando di rendere ancora più forte la società, trovando un aiuto per il presidente. Altrimenti da solo La Cava come può andare avanti? Ci sarebbe il buio e questo non può accadere. Il mio lavoro è questo e sto cercando di portarlo avanti pur nella difficoltà del momento segnato dall’emergenza sanitaria".