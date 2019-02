Dg Arezzo: "Raggiunto 100% obiettivi. Basit e Buglio? Non svendiamo"

Ermanno Pieroni, direttore generale dell'Arezzo, ha fatto il punto sul mercato del club toscano coi colleghi di AmarantoMagazine.it focalizzandosi su due casi particolari, quello dei centrocampista Abdallah Basit (classe 1999) e Davide Buglio (classe 1998): "Abbiamo raggiunto il cento per cento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Basit? Il Genoa aveva formulato un'offerta alta, superiore al milione, ma secondo noi non ancora congrua rispetto al valore del calciatore. E siccome non dobbiamo svendere il nostro patrimonio, abbiamo deciso di non fare nulla. Buglio? Devo fare un pubblico encomio al presidente La Cava che ha rinunciato a diversi soldi. Ma il Brescia voleva il giocatore subito e noi non potevamo privarci di una pedina fondamentale per la nostra squadra. Siamo convinti che nei prossimi mesi il valore del cartellino di Buglio, e anche di quello di Basit, sarà ancora maggiore".