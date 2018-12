DG Arezzo: "Tutto risolto per Fallou, Cenetti invece partirà"

Ermanno Pieroni, direttore generale dell'Arezzo, intervistato da amarantomagazine.it, ha fatto il punto sul mercato: "Di sicuro non cediamo nessuno dei giocatori più importanti. Basit e Buglio sono osservati e corteggiati. Ma non si muovono: né loro, né altri. E c'è un motivo. I nostri calciatori valgono cinquanta, a fine anno arriveranno a cento. Venderli ora vorrebbe dire svenderli''.

"So che ai tifosi piacerebbe uno sfondatore in attacco, anche se Persano ha numeri e qualità. E tutti i nostri under, da Zini a Keqi a Bruschi, sono di prospettiva. Se si creano i presupposti, potremmo prendere un giocatore, magari giovane, che ci garantisca qualche gol in più. Però a un patto: niente fenomeni né primedonne. Dovrebbe essere un inserimento chirurgico''.

''Qualcuno partirà, non vogliamo sacrificare i ragazzi. Però attenzione: nel girone di ritorno ci sono le squalifiche, gli infortuni e la rosa deve essere competitiva. In ogni caso Danese sta trovando poco spazio, Belvisi e Cenetti sono fuori lista: ci guarderemo intorno. Al di là dello screzio estivo, non c'è nessun pregiudizio verso Cenetti. Semplicemente abbiamo fatto delle scelte: a centrocampo siamo tanti, adesso torna Benucci e a gennaio contiamo di avere finalmente al top Salifu. Per questo dico che la nostra campagna trasferimenti prevede uno o due ingressi e quattro o cinque cessioni''.

''Si sta sbloccando la situazione Fallou. Il ragazzo ha risolto le pratiche burocratiche, verrà tesserato dal Genoa e resterà con noi in prestito. Sarà un bell'acquisto per la difesa dove abbiamo anche Mosti. Non trascuratelo questo ragazzo, ha grandi mezzi. Gli under ci stanno portando un valore aggiunto sul piano tecnico e introiti economici sostanziosi''.