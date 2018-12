Vincenzo Milillo, direttore generale del Bisceglie, al termine del pareggio nel derby con la Virtus Francavilla, intervenuto in sala stampa ha dichiarato: "I ragazzi dal punto di vista dell'impegno stanno dando il massimo, si vedano gli ultimi minuti in dieci, dove non abbiamo rischiato praticamente nulla. Non si può nascondere che abbiamo qualche difficoltà a livello di realizzazione. Anche se nel match di Rieti ho contato cinque o sei palle gol che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare".

"Nel prossimo turno mancheranno per squalifica giocatori importanti ma inizieremo subito a lavorare in merito, trovando le adeguate soluzioni per la Cavese. Sono sicuro che chiunque giocherà al posto degli assenti darà il massimo. Non pensiamo a gennaio ma solo al prossimo match, a giocarlo nel migliore dei modi. Non abbiamo fatto tabelle in tanti anni calcio, lasciano il tempo che trovano. Dopo Cavese e Vibonese, come ha detto anche il direttore Belviso, ci siederemo al tavolo tecnico e vedremo il da farsi, cercando di tirare fuori il meglio che possiamo".