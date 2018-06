Dg Bisceglie: "Vogliamo migliorarci e fare bella figura"

Paolo Tavano, direttore generale del Bisceglie, presente allo stadio "Adriatico" di Pescara per la finale playoff tra Robur Siena e Cosenza, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com:

Dopo questa finale si potrà programmare la prossima stagione, ci sarà un quadro più definito della Serie C. Come si muoverà il Bisceglie?

"Sia il presidente che il direttore sportivo si stanno già muovendo in maniera tale da affrontare un campionato dignitoso come quello di quest'anno. Chiaramente con l'idea di migliorarci perché ci teniamo a fare bella figura".