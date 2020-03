Dg Carpi sulle porte chiuse: "Non cambierà nulla. Non porta né vantaggi né svantaggi"

Ospite delle colonne de Il Resto del Carlino Stefano Stefanelli, dg del Carpi, ha affrontato il tema delle porte chiuse che coinvolgerà per le prossime settimane tutte le squadre professionistiche italiane: "Una volta mi è capitato di giocare una gara senza pubblico, era un derby di Coppa Italia fra Jesina e Ancona, a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. E’ una gara che va affrontata con lo spirito giusto, perché non ci sono stimoli che arrivano dagli spalti, devi impattare la partita con grande concentrazione ma poi una volta che comincia è una partita come le altre. Non credo però che questo porti vantaggi o svantaggi a qualcuno, nemmeno a chi come ad esempio Reggiana e Vicenza saranno private del loro importante seguito di tifosi. Siamo tutti sullo stesso piano". Intanto il gruppo allenato da Riolfo prosegue nella propria preparazione: "Non è cambiato nulla la squadra si sta allenando con grande intensità e così faremo col mirino sulla gara di mercoledì prossimo a Salò. Tutte le squadre sono sulla stessa barca, è vero che noi magari insieme a qualcun altro abbiamo una gara in più da recuperare, ma già tornare in campo sarà una buona notizia per tutti".