Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese, dalle colonne de Il Tirreno è tornato sulla sconfitta inaspettata contro il Cuneo: "Una prestazione sottotono. E nessuna scusa, perché il campo in quelle condizioni c'era anche per gli altri e non bisogna stare a dire "gol o non gol", è stato dato, punto. Bisogna dire invece che abbiamo giocato sottotono e questo non va bene. Mercoledì l'Entella? Lo sappiamo, è una squadra costruita per la serie B, una grande squadra. Noi abbiamo la possibilità di rifarci subito e dimostrare che la Carrarese è quella delle scorse settimane e quindi bisogna mettersi sotto".