Dg Carrarese non molla Caccavallo: "Discorso aperto col Venezia"

© foto di Federico De Luca

Gianluca Berti, direttore generale della Carrarese, ha parlato ai microfoni del Tirreno sulla situazione del club a livello di mercato. Partendo dai giovani. “Tante volte, per i giovani, è preferibile scendere in Serie C e cercare di vincere il campionato, o quantomeno stare al vertice, piuttosto che stare in B. Stiamo guardando in giro”. Con il Venezia c’è in ballo la situazione di Caccavallo. “Sui prestiti che abbiamo la situazione, al momento, non dipende da noi ma dalle altre società che sono ferme, Bisognerà aspettare ancora una decina di giorni. Vogliamo tenere Caccavallo e c’è un discorso aperto con il Venezia, che detiene il cartellino. Al momento lì non si muovono e non stanno pensando al mercato”.