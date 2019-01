Punto sul mercato della Carrarese da parte del direttore generale Gianluca Berti coi colleghi de Il Tirreno: "Siamo contenti e sicuramente lavoreremo, per cercare di migliorare questa rosa, anche perché abbiamo avuto infortuni pesanti. Qualcosa faremo, non dico altro. Prima mi piace raggiungere certi obiettivi e poi parlare". Non è comunque un mistero che bisogna intervenire a centrocampo per sopperire alla mancanza di Foresta: "Per quanto riguarda quel reparto, ci stiamo guardando intorno. Cerchiamo un giocatore che sia un "cagnaccio" di centrocampo, ma anche con doti tecniche. Palermo del Siracusa? È un elemento che stiamo guardando, però ci sono anche altri nomi sulla lista. Altre pedine? Vediamo le opportunità che ci saranno. Prendere tanto per prendere, è inutile. Noi sappiamo dove intervenire e vedremo se sarà possibile raggiungere i nostri obbiettivi. Abbiamo un mese di tempo e dobbiamo muoverci. Queste sicuramente non sono cose che si fanno in due-tre giorni. L'attaccante Rodriguez del Seravezza? Assolutamente no".