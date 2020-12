Dg Carrarese: "Senza Rota siamo corti a centrocampo: forse interverremo sul mercato"

Dalle colonne de Il Tirreno - ed. Massa e Carrara, è intervenuto il Dg della Carrarese Gianluca Berti. Dopo un positivo commento al campionato finora intrapreso dagli azzurri, spazio ovviamente al mercato: "Sicuramente qualcosa faremo. C'è da dire che siamo stati anche molto sfortunati, perché ci sono venuti a mancare per un intero campionato giocatori del calibro di Rota, Tedeschi e D'Auria. Poi tanti piccoli infortuni ci hanno complicato molto la vita. Vedremo dove poter intervenire e se ci sono occasioni. A gennaio il mercato non è certo come quello estivo. Ma Rota nei primi giorni dell'anno dovrà fare una visita che ci servirà per capire la situazione. Se i tempi si dovessero allungare, ci muoveremo di conseguenza, perché in quel reparto siamo corti".