© foto di Gianni Barbieri

Dalle colonne de Il Tirreno, il Dg della Carrarese Gianluca Berti ha fatto il punto sulle trattative in casa azzurra a pochi giorni dalla riapertura del calciomercato: "Quelli che escono logicamente dovranno essere rimpiazzati, poi noi contiamo molto sui rientri di Caccavallo e Bentivegna, che saranno i nostri acquisti di acquisti di gennaio. Dall'anno nuovo dovrebbero tornare entrambi e sarebbero come due nuovi rinforzi per noi, visto che non li abbiamo quasi mai avuti nel girone d'andata. Filippini è un giocatore come altri che stiamo valutando. Semplicemente non ci vogliamo far trovare impreparati e stiamo sondando un po' di nomi. Ribadisco, quello che esce va rimpiazzato. Potrebbe dipendere anche dalla volontà di qualcuno, se volesse andar via. Adesso stiamo ancora facendo un po' di valutazioni, ma sicuramente i tre che usciranno saranno sostituiti. Inoltre, visto l'infortunio di Pulidori vorremmo prendere un altro portiere, per avere tre alternative. Pulidori sta meglio e sicuramente riprenderà ad allenarsi con l'anno nuovo, però viene da un infortunio e per non rischiare di rimanere corti, ci servirebbe un terzo portiere. Il centrocampista Diawara della San Marco? Arriverà a fine gennaio, al termine del mercato".