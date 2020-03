Dg Catania: "Annullare torneo, sospendere emolumenti e restituire fideiussione ai club"

Nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia ogni sera alle 23:00, è intervenuto il Dg del Catania Pietro Lo Monaco. Che ha detto la sua sul futuro di questo attuale campionato di Serie C: "Il 3 ci sarà un'assemblea generale della Lega Pro, ovviamente attraverso il collegamento telefonico, in cui si dibatterà di un'unica cosa: la volontà da parte di tutte le società di presentare una richiesta per la chiusura del campionato. E' impensabile che si possa credere di continuare un torneo che, al momento, per la Serie C, significa essere fuori da ogni logica. La richiesta comporterà l'annullamento del campionato, la sospensione del pagamento degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno con relativi contributi, e la restituzione della fideiussione".