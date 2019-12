Dg Cesena: "Insostenibile fare calcio in C senza la defiscalizzazione"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Intervistato dal Resto del Carlino il direttore generale del Cesena Daniele Martini ha parlato dello sciopero proclamato dalla Lega Pro per stimolare il Governo a inserire in manovra la defiscalizzazione in Serie C: “La linea ufficiale della società è sempre stata quella di tutti i club. Non posso che confermare quello che già è stato detto. In questa categoria, se non si interviene a livello legislativo per un alleggerimento di quella che è la fiscalità, il calcio diventa insostenibile. - continua Martini - È complicato al momento fare calcio in Lega Pro anche perché manca una via di mezzo fra la Serie D e la Serie C a livello fiscale. L'intervento del legislatore è quanto mai opportuno, infatti non c'è una società che abbia avuto dei dubbi nell'appoggiare l'iniziativa presa dal presidente Ghirelli".