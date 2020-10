Dg Cesena: "Nella singola gara possiamo giocarcela con tutti: playoff alla nostra portata"

Davanti alle telecamere di Pianeta Bianconero, il direttore generale del Cesena Daniele Martini, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha fatto il punto della situazione: “Credo che il mister e Zebi abbiano costruito un gruppo importante in grado di dare soddisfazioni ai tifosi ma ci vuole un po’ di pazienza: basti pensare che finora, tra infortuni e arrivi negli ultimi giorni di mercato, non abbiamo mai avuto l’intera rosa a disposizione. Ai tifosi chiedo pertanto di dare fiducia a un gruppo che, ci tengo a sottolinearlo, ha valori umani elevatissimi e ha una grande convinzione nelle proprie possibilità: è qualcosa che i ragazzi ci trasmettono ed è contagiante. In alto stanno venendo fuori le squadre che si dovranno giocare il campionato: penso a Perugia, Triestina, Feralpi, Modena e lo stesso Padova che incontriamo lunedì ed è indicato da tutti come la favorita. Allo stesso tempo però penso che il Cesena nella gara singola possa giocarsela con chiunque. Dobbiamo tenere i piedi per terra ma allo stesso tempo essere fiduciosi e ambiziosi: l’obiettivo dei playoff è alla nostra portata”.

Nota ulteriore sul Padova: “Ci sono tante squadre forti ma quella veneta ha qualcosa in più delle altre. E’ una partita stimolante seppur non capiti in un momento fortunato per noi, ma i ragazzi saranno motivatissimi e vorranno fare risultato anche contro di loro”.