Dg Cuneo: "Multa 300mila euro? Nessun rischio, crediti superiori in Lega"

Simone Sivieri, direttore generale del Cuneo, a TuttoSport ha commentato la grande problematica in casa biancorossa, con il timore per l'esclusione dalla Serie C: "La paura per la multa di 300mila euro? Quel rischio non c'è perché in Lega crediti superiori alla multa. Però quell'esborso potrebbe poi creare problemi nell'ordinario".