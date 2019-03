Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La questione ricorsi al Tar del Lazio per avere un risarcimento dopo il mancato ripescaggio estivo interessa la Virtus Entella che ne ha parlato per tramite del direttore generale Matteo Matteazzi dalle colonne de Il Secolo XIX: "Aspettiamo che venga fissata una data d'udienza per l'istanza che abbiamo presentato, ma i nostri conti ce li siamo fatti anche noi. La quantificazione del danno subito - ha proseguito il dirigente biancazzurro - non è inferiore ai 10 milioni di euro. L'analisi è stata attenta e scrupolosa ma dobbiamo aspettare la nostra chiamata al Tar prima di scoprire le carte".