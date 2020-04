Dg Fano: "Felici dei nostri giovani. In troppi parlano, ma poi non concretizzano"

Un curioso dato statistico emerso da Sky Sport, ha sottolineato che, eccezion fatta per la Juventus U23 (che ha determinati obblighi di età media), il Fano è, con Pontedera e Pro Vercelli, la seconda squadra più giovane della Serie C.

Se toscani e piemontesi hanno da sempre puntato sulle "giovani leve", per i marchigiani è questa una novità, della quale, attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato il DG Simone Bernardini: "Siamo orgogliosi per il calcio che abbiamo espresso in rapporto all’età dei nostri ragazzi. Questa è la stella polare per la Serie C per il presente e per il futuro. Un risultato che ripaga la politica attuata quest’anno e che segue il solco tracciato dal Presidente della Serie C Francesco Ghirelli. Quando si parla del calcio dei giovani, del processo di formazione e crescita, intendiamo soprattutto questo. La Serie C deve avere uno scopo propedeutico: preparare i giovani calciatori per essere pronti ad affrontare i campionati superiori. Questo dato ci fa capire come investendo nei giovani, che diventano un patrimonio del club, possa configurarsi come una risorsa economica importante per la vita futura della società stessa; sono scelte coraggiose che si fa fatica a comprendere soprattutto inizialmente. Sento molti dirigenti riempirsi la bocca di giovani e di settori giovanili da valorizzare, ma quando si va a stringere rimangono solo parole su un foglio bianco. Noi, con impegno e serietà, cerchiamo attraverso un lavoro congiunto tra il Presidente, me, Matteo Roguletti e tutti gli altri componenti degli staff tecnici di fare ciò che si dovrebbe fare, tramite un’azione sociale e di scouting territoriale. La prossima sfida che ci poniamo, qualora riuscissimo a quadrare le riforme, sarà quella di generare un nuovo centro sportivo in collaborazione con l’amministrazione comunale che consentirebbe all’Alma di lavorare in maniera più agevole dal punto di vista tecnico e logistico. Allo stesso tempo, darebbe lustro a tutta la Città della Fortuna, esaudendo il desiderio di poter ospitare tutti gli sportivi Fanesi in quello che potrebbe essere un passo fondamentale per trasformare una società di calcio in una e vera e propria azienda consentendoci di poter assumere altri dipendenti e facendo lavorare maestranze territoriali”.