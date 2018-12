Dg Fano: "Pronti a migliorare rosa. Pescara? Vedremo come può aiutarci"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoC.com il direttore generale del Fano Simone Bernardini ha parlato del ritorno alla vittoria e del mercato prossimo venturo: "Abbiamo passato un periodo brutto ma non abbiamo mai mollato. Quando non raccogli i frutti sperati ti fai sempre tante domande: abbiamo analizzato tutte le partite andate male e ci siamo accorti che non avevamo demeritato ampiamente con nessuno. Il lavoro, insomma, si vedeva: ce la siam giocata anche con squadre del calibro di Feralpisalò e Ternana, oggettivamente più forti di noi. Questa scoperta ci ha fatto unire ancora di più e così, con i romagnoli, abbiamo disputato una grande partita: tutti sono rimasti concentrati dal primo all'ultimo minuto ed è arrivata una vittoria meritata. - continua Bernardini – Mercato? Proveremo a migliorare la rosa, dando maggiori soluzioni a mister Epifani. Se capiterà l'opportunità di prendere i calciatori giusti non ci tireremo indietro. E se qualcuno che sta giocando meno vorrà andare via, cercheremo di fare la scelta migliore sia per loro che per noi. Monitoriamo entrate e uscite di pari passo. Come prima cosa andremo a parlare col Pescara che ci sta dando una mano dalla scorsa estate. Vedremo cosa si potrà fare con loro e poi cercheremo il resto altrove”.