Dg Fermana: "2-3 uscite. Poi serve un terzino destro, forse la punta"

E' Il Resto del Carlino a riportare le dichiarazioni del Dg della Fermana Fabio Massimo Conti in merito agli ultimi movimenti di mercato del club: "Salvo colpi di scena dell'ultimo momento, che ci possono sempre stare, siamo in dirittura d'arrivo per avere con noi Gemello. Poi stiamo lavorando su due o tre possibili uscite, sulla ricerca di un terzino destro under e molto vigili a cogliere l'occasione di una punta se questa dovesse presentarsi e se il profilo del giocatore risponde alle esigenze della squadra".